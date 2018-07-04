Среда, 4 Июля 2018 13:20

АрмИнфо.В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение водителями правил дорожного движения. Проект закона "Об амнистии примененных штрафов за совершение ряда административных правонарушений" одобрен на заседании правительства 4 июля.

По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, амнистия будет распространяться на штрафы, начисленные до 31 декабря 2017 года. Речь

идет о сумме, равной 13.3 млрд драмов. Закон вступит в силу на следующий день со дня публикации. Правительство посчитало законопроект неотложным, и вынесет его для обсуждения на внеочередное заседание армянского парламента 11 июля. Всего под амнистию могут попасть от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

Премьер-министр РА Никол Пашинян в этой связи подчеркнул, что в настоящее время Полиция совместно с министерством юстиции РА разрабатывают проект поправок в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым размеры штрафов за нарушение ПДД будут значительно сокращены, в то же время планируется ужесточить меры ответственности за нарушения на дорогах. "В отличие от задач прежнего правительства, ставящего перед собой задачи исключительно фискального значения, нашей целью должно стать обеспечение безопасности дорожного движения", - отметил премьер-министр РА. В то же время, он обратил внимание и на возможность подпадания под амнистию и лиц, злостно нарушавших ПДД, а порой и совершивших преступление. "Важно, чтобы данная категория лиц не смогла воспользоваться предоставляемой льготой", - подчеркнул премьер-министр.