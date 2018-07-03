Вторник, 3 Июля 2018 20:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июля принял мэра американского города Глендейл, армянина по происхождению Заре Синаняна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи глава армянского правительства указал на содействие соотечественников Лос-Анджелеса и Глендейла в ходе происходивших в Армении политических процессов. "Надеемся, что в постреволюционный период это содействие своим содержанием станет инклюзивным", - сказал Никол Пашинян, выразив надежду, что связи между Ереваном и Глендейлом в дальнешем еще больше укрепятся.

В свою очередь, Заре Синанян отметил, что в армянской общине Глендейла наблюдается большое воодушевление происходящими в Армении постреволюционными процессами, которые связаны с новой ситуацией, наличием легитимного правительства и другими обстоятельствами. "Наши жители армянской национальности с нетерпением ожидают предметных развитий. Уверен, что имеются многочисленные направления для сотрудничества, необходимо найти самые оптимальные варианты и обеспечить наилучший результат" - сказал мэр Глендейла.

Собеседники подчеркнули важность реализации таких программ, которые окажут содействие обеспечению репатриации и поддержания армянства в диаспоре.