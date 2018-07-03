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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июля принял мэра американского города Глендейл, армянина по происхождению Заре Синаняна.
Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи глава армянского правительства указал на содействие соотечественников Лос-Анджелеса и Глендейла в ходе происходивших в Армении политических процессов. "Надеемся, что в постреволюционный период это содействие своим содержанием станет инклюзивным", - сказал Никол Пашинян, выразив надежду, что связи между Ереваном и Глендейлом в дальнешем еще больше укрепятся.
В свою очередь, Заре Синанян отметил, что в армянской общине Глендейла наблюдается большое воодушевление происходящими в Армении постреволюционными процессами, которые связаны с новой ситуацией, наличием легитимного правительства и другими обстоятельствами. "Наши жители армянской национальности с нетерпением ожидают предметных развитий. Уверен, что имеются многочисленные направления для сотрудничества, необходимо найти самые оптимальные варианты и обеспечить наилучший результат" - сказал мэр Глендейла.
Собеседники подчеркнули важность реализации таких программ, которые окажут содействие обеспечению репатриации и поддержания армянства в диаспоре.
|Арестован экс-министр обороны Армении
|Задержан исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан»
|КГД и Полиция Армении провели обыски на некоторых предприятиях, взаимосвязанных с компанией «»Спайка».
|Премьер-министр Армении принял мэра Глендейла
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|Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
|Спикер Парламента и посол США в Армении обсудили скопление военной техники с азербайджанской стороны на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения
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|Lydian Armenia не может нести ответственности из-за текущей ситуации вокруг на Амулсарского месторождения
|Нарине Маркарян будет временно исполнять обязанности директора Музея-института Геноцида армян
|СК Армении: Получены данные о возможном применении насилия в отношении гражданина со стороны Гагика Царукяна
|В 2020 году Армения проведет очередную перепись населения
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|Армянский эксперт утверждает: Сегодня самые благоприятные для Азербайджана условия для возобновления боевых действий
|Эдуард Шармазанов: Заявление Александра Дугина об урегулировании нагорно- карабахского конфликта является ложью и бредом
|Армен Ашотян обратился к председателю комиссии по внешним связям Бундестага, в связи с сотрудничеством между Азербайджаном и немецкой компанией Rheinmetall
|Полиция и налоговая проводят совместный обыск в ООО "Спайка"
|Уголовные дела глав общин Михайловка и Дзюнашог отправлены в суд
|Состояние здоровья избитого Гагиком Царукяном и его охраной отца чемпиона мира по боксу остается крайне тяжелым
|Расследуется дело по факту хищения в особо крупных размерах чиновниками в Степанаване
|Американская корпорация "Вызовы тысячелетия" может оказать Армении помощь в $100 млн
|Ардшинбанк: Мобайл Банкинг - возможность в режиме 24/7 проводить банковские операции не посещая банк
|С 3 и 4 июля в казахстанской столице пройдут Astana Finance Days
|Омбудсмен: Суды Армении полноценно не гарантируют защиту права человека
|По делу об избиении отца чемпиона мира по боксу задержан скандально известный охранник Гагика Царукяна
|В МИД Казахстана отметили День дипломатической службы
|Четверо граждан Армении, в том числе и два ребенка погибли в ДТП под Липецком
|Езидская община, как самая многочисленная в Армении, требует несколько мест в будущем парламенте
|Банк ВТБ (Армения) обновил команду топ-менеджмента
|Конверс Банк в рамках акции <Неделя аргентинского вина> запускает очередной 25%-ый cashback
|Араик Арутюнян стал советником - представителем президента Арцаха по особым поручениям
|В Ереване состоялось заседание Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции
|Офис Омбудсмена выявил вопиющие нарушения в Национальном центре защиты психического здоровья
|Давтян уклонился от ответа на вопрос о намерении Армении приобрести российские Су-30 СМ
|IT Hub Beeline: как работать для всего региона?
|Давтян заверяет: Как минимум 156 уклонистов откликнулись на призыв Пашиняна вернуться на родину и отслужить
|Шестеро армянских офицеров обвиняются в присвоении дизтоплива на сумму в 8.856.000 драм
|Начальник ГШ: ВС Армении готовы к началу боевых действий в любую минуту
|В отношении семьи брата Сержа Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде
|«Мы хозяева нашего месторождения!»: Сотрудники Lydian Armenia пикетируют у здания правительства с призывом открыть дороги к Амулсару
|Балаян: Армения в работах самого саммита НАТО в Брюсселе не участвует
|Балаян: Проблемы, возникающие у сирийских армян, при пересечении грузинской границы устранены
|Балаян: ВС Армении не нуждаются в содействии иных государств в направлении Нахиджевана
|Постоянный заместитель госсекретаря Великобритании посетит Армению
|Ереван о визите российских экспертов на высоту Лелетапе: Этo театрализованная постановка
|Балаян рассказал об американских вертолетах Баку и сотрудничестве немецкого концерна Rheinmetall с Азербайджаном
|Ереван скептичеcки настроен по поводу позитивных тенденций в нормализации армяно- турецких отношений в обозримом будущем
|Армянские врачи сделали операцию на сердце новорожденной малышки весом в 630 граммов
|Генеральный прокурор Армении не намерен подавать в отставку
|Пашинян: Армянские ВС должны быть готовы к любому развитию ситуации
|Пашинян: в Армении виновные должны нести соразмерную, правомерную и справедливую ответственность
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