Вторник, 3 Июля 2018 18:31

АрмИнфо.По случаю Дня независимости США премьер-министр РА Никол Пашинян посетил 3 июля посольство Соединенных Штатов Америки в Армении.

Как передает пресс-служба правительства РА, Никол Пашинян от имени правительства и народа Армении поздравил посла США в Армении Ричарда

Миллса, сотрудников посольства, пожелав в их лице дружественному американскому народу благоденствия и последовательного развития.

Посол США, в свою очередь, выразил признательность за визит и поздравления. "Для нас большая честь в этот красивый день, когда США отмечают День независимости, принять Вас в посольстве США. Соединенные Штаты хороший друг и партнер, и я также ожидаю нашего последовательного сотрудничества на основе наших общих ценностей", - сказал Ричард Миллс.

Премьер-министр РА высоко оценил сформировавшееся тесное сотрудничество с США. "Правительство Армении считает важным активный диалог и сотрудничество с США во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Готовы совместными усилиями послать новый импульс двустороннему взаимодействию, в том числе, в целях расширения торгово- экономических связей", - отметил Никол Пашинян.

Собеседники подробно остановились на изменениях, произошедших в Армении, укреплении демократии, защите прав человека, гражданского общества, борьбе с коррупцией, развитии правовой системы. В этом контексте Ричард Миллс подчеркнул, что США готовы с тесному сотрудничеству с правительством РА и оказать необходимую консультативную, техническую и финансовую помощь. Стороны обсудили также вопросы, касающиеся увеличения потока инвестиций в Армению и роста взаимного товарооборота.

Никол Пашинян и Ричард Миллс подчеркнули важность исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта рамках Минской группы ОБСЕ.