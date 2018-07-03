Вторник, 3 Июля 2018 18:08

АрмИнфо.Глава офиса второго президента РА Виктор Согомонян опровергает муссируемую в СМИ информацию о том, что Роберт Кочарян приглашен на допрос в рамках дела 1 марта 2008 года.

"По данным на 17:00 второй президент Армении Роберт Кочарян не получал повестки для дачи показаний по делу 1 марта 2008 года",- сообщил он корреспонденту АрмИнфо.

При этом он также сообщил, что в настоящее время Роберт Кочарян находится за рубежом. Отметим, что он на днях был переизбран на посту члена Совета директоров АФК "Система".

Получить информацию в Специальной следственной службе, под ведением которой находится дело не удалось.

Отметим, что в рамках дела в качестве обвиняемого привлечен занимавший в 2008 году пост министра обороны Микаел Арутюнян, который объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в привлечении войск в политические процессы и нарушении норм конституции. В суд направлено ходатайство для применения в отношении Арутюняна ареста в качестве меры пресечения.

Отметим, что во время стычки силовых структур с гражданами, протестующими против итогов президентских выборов 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, погибли 10 человек