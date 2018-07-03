Вторник, 3 Июля 2018 17:53

АрмИнфо.Сегодня 3 июля компания Lydian Armenia направила письмо премьер- министру РА, министрам охраны природы, чрезвычайных ситуаций, экономического развития и инвестиций, энергетических инфраструктур и природных запасов, территориального управления и развития о том, что с 22 июня из- за незаконного закрытия дорог, ведущих к Амулсарскому месторождению персонал компании не может проводить мониторинг для управления и обеспечения безопасности окружающей среды. Соответствующие ведомства об этом были осведомлены 28 июня.

, - отмечено в заявлении

компании. Согласно источнику, на данный момент сообщество экологов Lydian Armenia не может контролировать потоки поверхностных вод и их качество. Кроме того, компания не может контролировать уровень пыли на территории месторождения без операторов и поливальных машин.

Кроме того, в рамках мониторинговой программы осуществляется еще одна важная операция - пассивный мониторинг качества воздуха, который проводится в 11 местностях. <Компания инвестировала значительную сумму и время на реализацию стратегии по управлению будущими отходами, которая предусматривает внедрение современных методов в соответствии с самыми жесткими стандартами. В частности, это касается и работ с применением лабораторных инструментов, которые требуют регулярности и мониторинга, поставку образцов в лаборатории, которые расположены вне территории месторождения. Эти работы уже как 10 дней приостановлены, что может нанести существенный урон проводимым в течение 6 месяцам работам>, - говорится в сообщении.

Вместе с тем компания сообщает о том, что в таких увловиях не в состоянии выполнять контроль над определенными параметрами, и в последствии давать оценку того, насколько ее деятельность соответствует законодательству Армении или лучшим международным практикам, к которым Lydian Armenia обращается в случае отсутствия стандартов в законодательстве РА. Более того, имеются серьезные подозрения касательно возможного разграбления принадлежащего компании имущества и оборудования, ввиду незаконного закрытия дорог. Компания обратилась в Полицию РА для выявления виновных лиц, приведения их к ответственности и с требованием о проведения проверки на территории Амулсара.

Отметим, что сегодня Минэнергетики и природных ресурсов дало свой комментарий по поводу программы Амулсара. Ведомство отмечает, что право на недропользование может быть прекращено только в случаях, предусмотренных Законом РА <О недрах>, и право компании Lydian Armenia не может быть приостановлено на основании заключений международных организаций.

<Амулсарский проект успешно прошел сертификации соответствия Международному Кодексу цианида (ICMC - International Cyanide Management Code), а в 2018 году, в официальном заявлении от 18 января Международного института управления цианидом говорится, что согласно результатам независимого аудита компания Lydian Armenia соблюдает все принципы и практику инициативы Международного кодекса управления цианидом. На данный момент реализована существенная часть строительных работ других систем экологического управления>, - говорится в заявлении компании.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.