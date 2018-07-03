Вторник, 3 Июля 2018 17:46

АрмИнфо. В Фонде "Музей-Институт Геноцида армян" 3-го июля состоялось первое заседание совета фонда. В повестке дня ряд вопросов, в том числе обсуждение и утверждение устава Совета попечителей Фонда "Музей-институт Геноцида армян" и регламента избрания директора. В заседании приняли участие и заместитель министра образования и науки Армении Ованнес Ованнисян.

Как сообщила член совета Грануш Харатян, приказом премьер-министра Никола Пашиняна уже утвержден состав Совета попечителей фонда. По итогам заседания председателем Совета попечителей единогласно избран Раймонд Геворкян, секретарем - Владимир Варданян. Причем сам Геворкян на заседании не присутствовал, он письменно проинформировал о своем согласии. Нынешнего директора Айка Демояна в составе Совета попечителей нет.

В ходе заседания также было принято решение ученого секретаря Совета Нарине Маркарян назначить и.о. директора Музея-института Геноцида армян, а конкурс на должность директора объявить в 5-дневный срок. Итоги будут подведены через 3 месяца.

Напомним, что нешуточные страсти разгорелись между бывшим директором Музея- института Геноцида армян Айком Демояном и главой Минобразования республики Араиком Арутюняном и его заместителем Ованесом Ованнисяном. Экс-директор музея-института на своей страничке в сети Facebook обвинял министра в том, что тот, не имея на то права, проник в его рабочий кабинет. Демоян также перешел на личности, раскрыв, как он считает, некоторые интимные и "нетрадиционные" моменты из прошлого Арутюняна и его заместителя Ованнеса Ованнисяна. Позже он написал новый пост, пригласив министра на публичную дискуссию в форме пресс- конференции. В ответ, в беседе с журналистами, глава МОН заявил, что не желает опускаться до уровня Демояна и не намерен с ним встречаться. По его словам, во-первых, Демоян не является директором музея-института Геноцида армян - еще в декабре прошлого года было принято решение о том, что ГНКО "Музей-института Геноцида армян" становится фондом, а исполняющим обязанности директора структуры стал Геворк Варданян. Демояна в это время не было в Армении - он уехал в США еще в сентябре 2017 года, а после его отъезда и до реформирования института врио был Сурен Манукян. "Что касается визита в музей-институт, то у меня как министра есть на это полное право", - пояснил Арутюнян. Он также заявил, что собирается обратиться к начальнику полиции, чтобы <призвать этого самозванца к порядку>. Глава МОН призвал Демояна не путать атмосферу любви и солидарности с вседозволенностью и не руководствоваться личными капризами.