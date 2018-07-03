Вторник, 3 Июля 2018 16:18

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank объявляет клиентам- физическим лицам о своей готовности приступить с 1 августа к обнулению накопленных штрафов и пени по признанным на 31 мая 2018г безнадежным агрокредитам и потребкредитам.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, для этого заемщики по подобным кредитам должны посетить обслуживающий их филиал ACBA-Credit Agricole Bank-а с целью заключения мирного соглашения или договора рекредитования, на основании чего банк уступит ранее накопленные штрафы и пени, а заемщик обязуется выплатить основную сумму кредита в порядке и сроках указанных в новом договоре. Договора рекредитования будут заключаться на срок до 4-х лет.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank выступает бессменным лидером по сельхозкредитованию, охватывая 48,4% суммарного объема по рынку. Портфель агрокредитов Банка составил на эту дату

80.7 млрд драмов или $168 млн, с годовым ростом на 2%. В общем кредитном портфеле Банка на долю сельхозкредитов приходится 34,4%. По потребкредитам ACBA-Credit Agricole Bank входит в TOP-5 с объемом в

61.5 млрд драмов или $128.1 млн, с годовым ростом на 9,8%. В суммарном объеме потребкредитов по рынку на долю Банка приходится 10%, а в общем кредитном портфеле банка удельный вес потребкредитов составляет 26,3%. В портфеле агрокредитов банка доля безнадежных ссуд достигает 11,3%, а в портфеле портребкредитов банка в безнадежную категорию подпадают 8,6%, против соответственно 17,7% и 8,6% годом ранее. Банку удалось в годовом разрезе существенно сократить объем безнадежных агрокредитов и значительно замедлить рост объема безнадежных потребкредитов. ACBA-Credit Agricole Bank входит в TOP-5 по уровню чистой прибыли - 2.2 млрд драмов по итогам I квартала 2018г, с обеспечением годового роста этого показателя на 46,4%, а только за I квартал - роста в 2 раза.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.