Вторник, 3 Июля 2018 16:09

АрмИнфо. 30 июня команда Ростелеком приняла участие в мероприятии школы Ayb <Учимся работая> (Ayb Internship Fair), приуроченном профессиональному выбору школьников и повышении осведомленности о деятельности компании.

Как сообщает пресс-служба компании, специалисты по ИТ-безопасности Ростелеком ознакомили учащихся с возможностями и угрозами пользования Интернетом в общественных местах, о которых многие не имели представления. Помимо участия в обсуждениях-лекциях на интересующие темы, учащимся представилась возможность оставить свои резюме в компаниях для прохождения практики во время летних каникул.

Согласно источнику, в офис Ростелеком на практику будут зачислены учащиеся, прошедшие отборочный тур. В ходе практики им представится возможность ознакомиться с работой разных подразделений компании.

<Ростелеком реализует множество молодежных инициатив, направленных на повышение информированности студентов и школьников относительно вопросов, касающихся корпоративной культуры и пользования Интернетом с целью подготовки и становления квалифицированных специалистов>, - отмечено в официальном сообщении компании.

В мероприятии школы Ayb приняли участие также представители Конверс Банка, Habitat Armenia, Центра аллергологии и иммунологии, Menu.am, Института молекулярной биологии НАН РА, издательства <Зангак> и др.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.