Вторник, 3 Июля 2018 14:43

АрмИнфо. Ситуация в Нахиджеване не статичная, она постоянно меняется. Об этом 3 июля на обсуждениях "Молчаливые позиционные воины, закалка на армяно-азербайджанской границе: ползучая война или же перерасположение позиций? " заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В Нахиджеване границы нет, есть позиции, которые часто меняют свое расположение. Более того, это чаще делается с армянской стороны, чем с азербайджанской. Кроме того, я со всей ответственностью заявляю, что в нахиджеванском направлении, в том числе и на трассе Ереван-Горис, нет ни миллиметра участка дороги, который бы находился под прямым обстрелом противника, в том числе и крупнокалиберного стрелкового оружия. Населенные пункты также недосягаемы для них", - отметил Ованнисян.

Вместе с тем он констатировал, что перерасположение позиций еще не означает возможность обеспечения ее надлежащей инфраструктурой. По его словам, несколько новых позиций, которые были установлены противником полностью лишены возможности прокладывания к ним дороги, и у них более уязвимое расположение, чем было до этого.

В свою очередь эксперт по информационной безопасности Карен Вартанесян констатировал, что основное передвижение позиций с армянской стороны было зафиксировано в апреле текущего года, а с азербайджанской, в том числе и озвученные азербайджанской агитационной пропагандой расположения - в течение мая месяца. По его словам, об этом свидетельствуют данные полученные со спутников.

Раннее, азербайджанские СМИ распространили информацию относительно того, что якобы в конце мая село Гуннут и находящиеся вокруг важные стратегические высоты "были освобождены от оккупации и местные жители вернулись в родные места и посетили могилы усопших родственников". "Национальная армия освободила от оккупации горы Хунут, Гызылгая и Мехридаг, возвышенность Агбулаг, под контроль перешло село Арпа в Даралаяз. В целом под контроль взята территория в около 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия. Наибольшее стратегическое значение находящейся на высоте 1 683 метра над уровнем моря и позволяющей держать под контролем село Гуннут Шарурского района возвышенности Гызылгая заключается в том, что она позволяет нашей армии контролировать автомобильную дорогу Ереван- Ехегнадзор-Горис-Лачин-Ханкенди. В целях надежной защиты территории, проведена новая дорога протяженностью 50 км, а также реконструированы дороги общей протяженностью свыше 50 км", - говорится в сообщении азербайджанских СМИ.

Меж тем, как сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, 6 и 7 июня текущего года азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС, с просьбой разрешить некоторым своим гражданам приблизиться к кладбищу, расположенному на юге от руин селения Гюннут. "Подобная просьба от азербайджанской стороны на этом участке поступила впервые. Армянская сторона, оставаясь приверженным гуманитарным нормам и всегда выполняя шаги по снижению напряжения, согласилась и позволила мирным жителям на короткий период приблизиться к кладбищу", - сообщил Ованнисян.