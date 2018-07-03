Вторник, 3 Июля 2018 14:23

АрмИнфо. Армянская сторона смогла своевременно и правильно преподнести общественности информацию о ситуации в нахиджеванском направлении. Об этом 3 июля на обсуждениях "Молчаливые позиционные воины, закалка на армяно-азербайджанской границе: ползучая война или же перерасположение позиций? " заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, в Нахиджеване не происходит ничего такого, чего бы, к примеру, не происходило в Тавушском направлении, скажем, так лет 10 назад или же в Нагорном Карабахе 20 лет назад. По его словам, осуществляются попытки более четкого очерчивания связи между позициями, то есть меняется место расположения позиций- островков, предпринимаются попытки приближения их друг к другу, что несет в себе как некоторые угрозы, так и делает ситуацию более предсказуемой. При этом Ованнисян констатировал, что этот процесс первыми начала именно армянская сторона.

В тоже время представитель МО Армении констатировал, что нахиджеванское направление традиционно считалось более спокойным по сравнению с остальными направлениями, однако ситуация изменилась примерно последние два года, увеличилось число обстрелов. "Фактически, Азербайджан пытается увеличить градус напряжения в Нахиджеване и довести его до уровня, который сохраняется в Тавуше и Арцахе. Мы же стремимся к еще большему укреплению наших позиций", - отметил он.

При этом Ованнисян выразил сожаление тем обстоятельством, что когда оборонное ведомство страны сигнализировало об увеличении напряженности и перемещении живой силы и техники противника в апреле-мае месяце, некоторые несерьезно относились к данным сообщениям. По словам представителя МО РА, причин этих действий противника множество и их можно интерпретировать по-разному. "Можно говорить, что передвижение противника было обусловлено подготовкой к нападению, иле наоборот они скапливали силу для возможного отражения атаки, инициированной с нашей стороны. Мнений может быть множество. Но одно очевидно, нельзя недооценивать противника. И анализ действий ВС Азербайджана, а именно резкое сокращение обстрелов как минимум последний год на фоне увеличения передвижения сил и техники - часть какого-то плана. Поэтому, нужно быть готовыми к войне в любую минуту. Хотя и нельзя сказать, что в предстоящие месяцы возможно возобновление боевых действий", - заключил Ованнисян.

В свою очередь руководитель Армянского института международных отношений и безопасности (AIISA) Степан Сафарян который в начале июня побывал на боевых позиция в нахиджеванском направлении, констатировал, что ситуация в направлении Нахиджевана в последние годы можно квалифицировать как беззащитную. "Лишь в этом году Азербайджан начал укрепление своих позиций в нахиджеванском направлении. И именно этим обусловлены активные инженерные работы, проводимые в этом направлении. Однако, глубоко убежден, что сегодня Азербайджан не готов к возобновления боевых действий по двум причинам. Первый - это фактор уязвимости Нахиджевана, второй - зависимость от России. Сегодня Баку пытается нейтрализовать оба этих фактора", - заключил Сафарян.