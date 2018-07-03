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 Вторник, 3 Июля 2018 14:22
Марианна Мкртчян

Армянский эксперт утверждает: Сегодня самые благоприятные для Азербайджана условия для возобновления боевых действий

Армянский эксперт утверждает: Сегодня самые благоприятные для Азербайджана условия для возобновления боевых действий

АрмИнфо. Сегодня самые благоприятные для Азербайджана условия для возобновления боевых действий. Об этом 3 июля на обсуждениях "Молчаливые позиционные воины, закалка на армяно-азербайджанской границе: ползучая война или же перерасположение позиций? " выразил экс-глава СНБ Армении, аналитик Давид Шахназарян.

"Никогда за последние 30 лет не было более благоприятных для Азербайджана условий для начала военных действий, как сегодня", - сказал Шахназарян.

При этом эксперт выразил убеждение, что фактор Нахиджевана сегодня настолько высок, что нужно отложить в строну политические вопросы и заняться укреплением безопасности Армении в нахиджеванском направлении. Вместе с тем он подчеркнул, что ВС Армении не должны были позволить передвижения позиций противника в направлении Нахиджевана.

С данным утверждением не согласился пресс-секретарь Минобороны Армерии Арцрун Ованнисян, который подчеркнул, что с военной точки зрения это не так. По его словам, Армения сегодня смогла сократить нарушенный баланс вооружения, который четко выражался в 2015-16 гг.  "В 2015-16 году баланс вооружения был сильно в пользу Азербайджана, но последние годы мы смогли сравнительно выровнять ситуацию, и обеспечиваем нашу безопасность", - отметил он.

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