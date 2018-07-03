Вторник, 3 Июля 2018 14:21

АрмИнфо. Заявление главы "Международного Евразийского движения" Александра Дугина об урегулировании нагорно-карабахского конфликта является ложью и бредом. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер отметил, что бывший президент Армении Серж Саргсян никогда не давал согласие на возвращение Азербайджану пяти ра йонов, подконтрольных Арцаху. "Это явная ложь. Более того, некоторые заявления представителей политологических кругов о том, что экс-президент просил время для того, чтобы решить данные проблемы после своего избрания на пост премьер-министра страны, являются откровенной провокацией, откровенной ложью и явным бредом", - подчеркнул Шармазанов. По словам последнего, одной из главных основ деятельности Саргсяна и РПА является полная реализация права народа Арцаха на самоопределение.

Отметим, что в рамках конференции под названием "Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе" Баку посетили глава "Международного евразийского движения"Александр Дугин, депутат Думы России Дмитрий Савельев, журналист Максим Шевченко, военный аналитик Игорь Коротченко и депутат Алексей Езубов.

Напомним, что Дугин в ходе конференции заявил, что Нагорный Карабах с точки зрения России и всего международного права является территорией Азербайджана.