Вторник, 3 Июля 2018 14:20

АрмИнфо. "Сегодня я обратился к председателю комиссии по внешним связям Бундестага Германии Норберту Ротгейну в связи меморандумом о сотрудничестве в сфере военной промышленности между МО и немецкой компанией Rheinmetall". Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

"Похожее послание я также отправил главе межпарламентской группы дружбы Германия -Южный Кавказ", - отметил Ашотян.

Отметим, что данный вопрос в рамках рабочего визита в Германию поднял также министр ИД Армении Зограб Мнацаканян. Как ранее сообщало АрмИнфо, стало известно о намерении немецкого оборонного концерна Rheinmetall сотрудничать с Азербайджаном: "В декларации о намерениях отчетливо закреплено, что немецкий оборонный концерн в сотрудничестве с Азербайджаном не будет нарушать эмбарго ОБСЕ на поставки оружия. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов подписали декларацию "о будущем двустороннем сотрудничестве". Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа". По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отметим, что Rheinmetall AG ( Рейнметалл) - сейчас является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб- квартира концерна находится в Дюссельдорфе.