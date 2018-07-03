Вторник, 3 Июля 2018 13:37

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении и Полиция РА проводят совместный обыск на территории ООО "Спайка", сообщили АрмИнфо в пресс-службе КГД.

Согласно источнику, на основании решения суда общей юрисдикции города Ереван, 3- го июля сотрудники по Управления по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства, а также Управления оперативного розыска КГД Армении и Управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА проводят совместный обыск на территории ООО "Спайка".

Отметим, что согласно муссируемым слухам, крупнейшая в Армении транспортная компания Spayka, занимающаяся также закупками и производством консервированной сельхозпродукции, связывается с именем 2-го президента РА Роберта Кочаряна.