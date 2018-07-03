Вторник, 3 Июля 2018 13:36

АрмИнфо. Закончилось предварительное следствие по двум уголовным делам о хищении в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением главами сельских общин Михайловка и Дзюнашог.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, предварительное следствие установло, что 18 февраля 2015 года между областной администрацией Лори и компанией поставщиком был заключен контракт, глава общины Михайловка Л.Д. представил в обладминистрацию Лори фальсифицированный список из 94 бенефициаров, и получил 93.950 кг удобрений на сумму 11.274.000 млн драмов. Взамен 20 марта 2015 года на счет компании поставщика руководитель общины Катнарат перевел 3.000.000 млн драмов. А 65.530 кг удобрений Л.Д. использовал для удобрения своей земли, а часть удобрений он отдал главам общин Катнарат и Дзюнашог. В итоге, было установлено, что глава общины Михайловка за 2015 год присвоил себе удобрения на сумму в 7.914.000 млн драмов. Затем, с целью скрыть данное хищение в 2017 году Л.Д. представил в обладминистрацию Лори поддельный список бенефициаров, которые получили азотные удобрения, но из-за долгов не смогли их оплатить.

Затем глава общины с целью скрыть хищение семян осенней пшеницы снова тем же путем составил поддельный список бенефициаров, который представил в обладминистрацию.

Г.Г. в 2017 году представил в обладминистрацию поддельный список бенефициаров, получивших семена осенней пшеницы на основании которого правительство Армении простило долг и прекратило обязанности общины Дзюнашог выплачивать 4.800.000 млн драмов.

На основании данных фактов главам обеих общин Михайловка и Дзюнашог предъявлено обвинение по 179 и 314 статьям УК РА, в их отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. В ходе предварительного следствия они частично восстановили нанесенный государству ущерб, обещая до начала судебной экспертизы полностью выплатить всю сумму. Предварительное следствие законченно, дела отправлены в суд Лори.