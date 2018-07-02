Как сообщает посольство Армении в России со ссылкой на МЧС России по Липецкой области, 1 июня в районе 16:00 часов по местному времени на трассе Липецк-Данков произошло ДТП с участием граждан РА. "Автомобиль марки "Hyundai Sonata" столкнулся с "Volkswagen Passat", в котором находились 5 граждан РА. Четыре члена семьи, в том числе и двое малолетних детей скончались на месте. Находящийся в машине 5 член семьи - 8-летний ребенок госпитализирован в областную больницу города Липецк. Врачи оцениваю состояние ребенка как крайне тяжелое", - говорится в сообщении диппредставительства.

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