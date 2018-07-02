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АрмИнфо. В топ-менеджменте Банка ВТБ (Армения) произошли кадровые изменения. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка. Согласно источнику, обновленная команда топ-менеджмента Банка выглядит так: Генеральным Директором-Председателем Директората Банка является Телегин Иван. Мачкалян Софья назначена на должность Директора Департамента развития розничного бизнеса, и/о члена Директората.
На должность Директора Финансового Департамента, и.о. члена Директората назначен Лисиченко Дмитрий.
Должность Директора Департамента развития корпоративного бизнеса занимает Гладилин Алексей.
Свимониа Лали назначена Директором Административного Департамента. Курирует работу отдела рекламы и связей с общественностью, Аппарата Банка и Хозяйственного управления.
И.о. директора Департамента контроля банковских рисков назначена Карапетян Вероника.
Мнацаканян Нуне назначена руководителем Аппарата.
И.о. главного бухгалтера является Оганнисян Анна.
В этом же сообщении также отмечается, что свою деятельность в Банке ВТБ (Армения) завершили заместители Генерального директора-Председателя директората Саргсян Армен и Стратан Алена.
Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.
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|Президент Армении встретился с Госсекретарем США
|В отношении брата Сержа Саргсяна - Левы Саргсяна и его детей возбуждено новое уголовное дело о сокрытии имущества и незаконном обогащении
|Люксембург ратифицировал Соглашение Армения-ЕС
|Тоноян поручил командованию ВС РА установить четкий контроль за выделяемыми дорожными расходами для военнослужащих с целью недопущения злоупотреблений
|Сурен Папикян: Межрегиональное сотрудничество между Арменией и Россией вносит весомый вклад в развитие стратегического партнерства
|АНК призывает расследовать правомерность приказа Роберта Кочаряна о введении чрезвычайного положения в Армении в марте 2008 года
|В Арцахе проходит международная конференция по физике, в которой участвуют видные ученые из 10 стран мира
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|Развитие точных наук рассматривается как одно из стратегических направлений образовательной и научной системы Арцаха
|МИД Армении выясняет, если ли среди задержанных в Испании лиц граждане РА
|Владимир Путин направил послание участникам 7-го российско-армянского межрегионального форума
|Карен Варданян: Для ВПК Армении есть необходимость создания отдельного ведомства
|Свитальский: ЕС готов укрепить сотрудничество с Арменией в области изъятия и возвращения незаконно накопленных средств
|Все проходившие по делу "Сасна црер", находящейся в производстве судьи Габриеляна, выпущены на свободу
|Двое азербайджанских депутатов навсегда лишились права быть представленными в ПАСЕ
|Председатель Бундестага приветствовал мирный характер изменений, произошедших в Армении
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|Отныне в рамках госзаказа в экстренных случаях пациентам при кардиохирургии будет устанавливаться лекарственный стент вместо обычного
|Армения предусматривает полностью перейти на пропорциональную избирательную систему
|Владелец “Флеш” Барсег Бегларян подозревается в самоуправстве
|Премьер утвердил устав и структуру СНБ Армении
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