Понедельник, 2 Июля 2018 18:09

АрмИнфо. В топ-менеджменте Банка ВТБ (Армения) произошли кадровые изменения. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка. Согласно источнику, обновленная команда топ-менеджмента Банка выглядит так: Генеральным Директором-Председателем Директората Банка является Телегин Иван. Мачкалян Софья назначена на должность Директора Департамента развития розничного бизнеса, и/о члена Директората.

На должность Директора Финансового Департамента, и.о. члена Директората назначен Лисиченко Дмитрий.

Должность Директора Департамента развития корпоративного бизнеса занимает Гладилин Алексей.

Свимониа Лали назначена Директором Административного Департамента. Курирует работу отдела рекламы и связей с общественностью, Аппарата Банка и Хозяйственного управления.

И.о. директора Департамента контроля банковских рисков назначена Карапетян Вероника.

Мнацаканян Нуне назначена руководителем Аппарата.

И.о. главного бухгалтера является Оганнисян Анна.

В этом же сообщении также отмечается, что свою деятельность в Банке ВТБ (Армения) завершили заместители Генерального директора-Председателя директората Саргсян Армен и Стратан Алена.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.