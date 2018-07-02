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 Понедельник, 2 Июля 2018 17:59

Конверс Банк в рамках акции <Неделя аргентинского вина> запускает очередной 25%-ый cashback

Конверс Банк в рамках акции <Неделя аргентинского вина> запускает очередной 25%-ый cashback

АрмИнфо. В честь своего 25-летия Конверс Банк в сотрудничестве с Посольством Аргентины объявляет о запуске очередной акции <Неделя аргентинского вина>. Как сообщает пресс-служба Банка, в период со 2 по 8 июля в ресторанах-партнерах Конверс Банка, клиенты, приобретая аргентинское вино Del Fin Del Mundo по безналичному платежу, получат cashback в размере 25%.

Наряду с этим, будут накапливаться Конверс-балы, которые клиент сможет обменять на ценный подарок в партнерской сети Банка.

Согласно источнику, Конверс Банк в рамках проводимых с начала года cashback-акций вернул своим клиентам порядка 10 млн. драмов.

В ближайшем времени, в связи с юбилеем Банк выступит с новыми выгодными предложениями.   <Речь идет не только о стимулирующих акциях, но и о внедрении новых продуктов на льготных условиях>, - говорится в сообщении Банка.

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию, Банк также оказывает содействие в реализации проектов в области здорового образа жизни, инноваций и образования в Ереване и регионах.  В частности, 22-29 июля Банк выступит в качестве спонсора на предстоящем проекте <Севан Стартап>, а также и участника в строительстве стадионов в разных населенных пунктах Армении и Арцаха.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года.  Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.

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