Понедельник, 2 Июля 2018 16:34

АрмИнфо.Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян заверяет, что Вооруженные силы страны способны обеспечить военнослужащего всем необходимым.

"Если будут выявлены случаи о том, что та или иная воинская часть не обеспечивает военнослужащего всем тем необходимым, что предусмотрено, мы готовы оперативно отреагировать на это, и найти соответствующее решение ситуации", - сказал Давтян, 2 июля в беседе с журналистами в Центральном военкомате ВС РА во время старта летнего призыва на обязательную воинскую службу.

При этом он в качестве примера привел факт поступления 5 сигналов о нарушениях, при проверке которых подтвердился лишь один. По его словам, естественно, что какие- то нарушения есть, однако они оперативными методами устраняются.

Коснувшись призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна к уклонистам от обязательной военной службы, вернуться в страну и исполнить свой Конституционный долг, Давтян подчеркнул, что как минимум 156 человек уже откликнулись на призыв премьера и готовы выполнить долг перед Родиной, и к ним будут применены те же меры, что и к остальным.