Понедельник, 2 Июля 2018 16:20

АрмИнфо.Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян убежден, что сегодня нет непосредственной угрозы войны.

Так, 2 июля в беседе с журналистами в Центральном военкомате ВС РА говоря о ситуации на передовой, он, в частности, сказал: "Непосредственной угрозы войны нет. Однако, как мы уже неоднократно заявляли - угроза есть всегда. И исходя из этого, наши ВС готовы к началу боевых действий в любую минуту. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации".

При этом он подчеркнул, что все действия армянской стороны направлены на предупреждение возобновления боевых действий.

Коснувшись действий ВС Азербайджана на нахиджеванском направлении, Давтян подчеркнул, что ситуация контролируется, и нет повода для беспокойства.

Говоря о широкомасштабных учениях, стартовавших сегодня в Азербайджане, начальник Генштаба заверил, что ничего сверхъестественного в этом нет. "Мы готовы к любым развитиям ситуации. Проводим обыденные тактические мероприятия. Мы тоже проведем учения, уже согласно нашему плану, тогда они будут наблюдать за нами", - резюмировал он. -