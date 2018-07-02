Понедельник, 2 Июля 2018 16:16

АрмИнфо.Специальная следственная служба Армении приняла в производство возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Левона Саркисяна, его сына Нарека Саркисяна и дочери Ани Саркисян.

Как сообщает пресс-служба ССС, при обыске в доме акционера ООО <Джи Эл Джи Проект Компани> Нарека Саркисяна (отец и сестра проживают вместе с ним) обнаружено соглашение о вкладе в размере 6 млн 800 тысяч долларов в одном из банков Армении. Вклад был сделан во второй половине 2017 года.

В ходе следствия выяснилось, что посол по особым поручениям Лева Саргсян и его дочь в декларации за 2017 года скрыли свои истинные доходы. Им инкриминируется сокрытие дохода и незаконное обогащение (ч.1 статьи 310.1 и ч.2 статьи 314.3 УК). Следствие выяснило, что Нарек Саргсян также скрыл подлежащее декларации имущество. В 2017 году его имущества увеличилось, существенно опережая законные доходы.

В отношении Левы, Нарека и Ани Саркисянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.