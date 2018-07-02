Понедельник, 2 Июля 2018 15:57

АрмИнфо. Сотни сотрудников компании Lydian Armenia вместе с жителями прилегающих к Амулсару общин сегодня собрались у здания правительства с призывом открыть дороги, ведущие к строительной площадке Амулсарского месторождения, которые свыше 10 дней закрыты группой протестующих.

«Дорогой наш премьер-министр, мы все здесь собрались для того, чтобы поддержать Ваш призыв о том, что это движение против Амулсара – является саботажем, и направлено таким образом против правительства. Призываем сделать шаг и приступить к действиям. Этот незаконный саботаж не может продолжаться», - обратилась координатор социальных программ компании Lydian Armenia Нара Казарян.

В свою очередь, сотрудник компании по технической безопасности Артур Овсепян подчеркнул, что в течение нескольких лет против Амулсарского проекта реализовывалась целенаправленная и хорошо финансированная антиреклама, которая нацелена компрометировать с экологической и социально-экономической точек зрения транспарентый и законопослушный стиль работы горнодобывающей компании Lydian Armenia. «В апреле-мае мы, как и сотни наших граждан поверили, что имеем возможность создать новую Армению, где будет властвовать закон, справедливость и свободное конкурентное поле. Мы боролись за новую Армению и уверены, что с Вашей стороны начатые изменения затронут все сферы, исключая при этом возможные коррупционные схемы , в том числе против нашей компании, которая ведет деятельность исключительно в рамках Закона РА», - добавил он. А. Овсепян отметил, что закрытие дорог, является не только шагом, направленным против экономики и инвестиционного авторитета Армении , но и нарушением прав тысячи граждан, которые остались без работы. «Ситуация вокруг Амулсара является не чем иным как классическим беззаконием», - заключил он.

Пикетирующие продолжали скандировать «Премьер!», «Мы хозяева нашего месторождения!», «Сотрудники Lydian Armenia – лучшие экологи!» с требованием защиты своих прав и призывом к властям принять решение и провести обещанные исследования Амулсарского проекта с целью положить конец бесконечным беспокойствам граждан и протестов экспертных сообществ.

К митингующим вышел помощник премьер-министра РА Наири Саркисян. В беседе с представителем правительства гендиректор компании Lydian Armenia Айк Алоян отметил, что сегодняшний митинг является намерением сотрудников компании и жителей прилегающих в Амулсару общин помочь правительству остановить беззаконие. Он передал 2 письма премьер-министру Армении, одно из которых содержит свыше тысячи подписей сотрудников компании, требующих защиту их прав. «Мы хотим, чтобы премьер был осведомлен и в кратчайшие сроки исследовал этот вопрос», - обратился А. Алоян к Н. Саркисяну, на что помощник премьера обязался выполнить озвученную просьбу.

«Эксплуатация месторождения не несет никакой угрозы ни людям, ни общинам. Компания работает в рамках закона РА, при этом соблюдая самые высокие международные стандарты. Мы обращались к правоохранительным органам и к властям, но до сегодняшнего дня никаких шагов не было предпринято, дороги все еще закрыты», - подчеркнул А. Алоян.

Он отметил, что уже 12 лет, с момента страта деятельности целенаправленно осуществляются попытки повлиять на рейтинг и репутацию компании. «Мы соблюдаем все стандарты как экологические, так и социально-экономические на высоком уровне. На сегодняшний день в Армении нет подобной компании, которая осуществляя свою деятельность, руководствовалась лучшими международными стандартами как Lydian Armenia», - добавил он. При этом глава компании подчеркнул, что блокада дорог чревата негативными экологическими последствиями. «Во –первых, стройплощадка осталась без поливальных машин, кроме того есть задачи перекачки воды посредством насосов с одного бассейна в другой и др. И в этой ситуации, на данный момент, мы не можем войти на нашу территорию и продолжить работы. Это может привести к серьезным экологическим проблемам. Учитывая то, что мы проектировали программу, учитывая мнение жителей общин во избежание каких-либо угроз окружающей среде», - пояснил Алоян. Он отметил, что сегодня собравшиеся митингующие призывают премьера посодействовать в вопросе открытия дорог. Невзирая на оценку созданной правительством группы, гендиректор отметил, что права сотрудников должны быть соблюдены и работы продолжены, так как на это имеется соответствующее разрешение. «Мы хотим, чтобы все предусмотренные работы , как с нашей стороны, так и правительственной группы осуществлялись параллельно», - подчеркнул он.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что дальнейшие решения правительства должны основываться на фактах, на неопровержимых фактах. «Мы прошли долгий путь по сбору этих фактов, и будет сделан окончательный вывод», - сказал премьер-министр. Говоря о том, что компания несет потери и готовится решить вопрос в суде, Пашинян отметил: «Это право любого человека».

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.