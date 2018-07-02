Понедельник, 2 Июля 2018 14:54

АрмИнфоПремьер-министр Армении Никол Пашинян 11-12 июня посетит Брюссель. Об этом 2 июля на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отвечая на вопрос, примет ли Армения участие в саммите НАТО, Балаян, в частности, сказал: "Армения в самом саммите НАТО не участвует. На полях саммита проводится также заседание глав стран Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), сегодня носящая название миссия НАТО "Решительная поддержка". Армения приглашается к участию в этом формате, как участник миротворческой миссии в Афганистане. Хотел бы также сказать, что Армения имеет даже большую представленность в Афганистане, чем многие из стран-основателей НАТО".

По его словам, именно поэтому Армения приглашается к участию в этом саммите. Он также подчеркнул, что дополнительная информация об участии премьера или неучастии в этом мероприятии будет дана после.

Раннее, сам Пашинян сообщил, что намерен посетить Брюссель. "В ближайшее время готовится мой визит в Брюссель, где будут мои встречи с высокопоставленными представителями Евросоюза", - сообщил он.