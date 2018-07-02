Понедельник, 2 Июля 2018 14:08

АрмИнфо.Проблемы, возникающие у сирийских армян, при пересечении грузинской границы устранены. Об этом 2 июля на брифинге в Ереване заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, ранее к ним поступала информация о подобных проблемах, однако, по словам Балаяна, по заверению дипломатических

миссий и соответствующих грузинских госструктур, данная проблема устранена. "В случае возникновения подобных проблем просим незамедлительно обратиться либо в наше посольство в Грузии, либо же в МИД Армении для оперативного разрешения ситуации", - заключил он.