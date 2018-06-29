Пятница, 29 Июня 2018 16:51

АрмИнфо. В Арцахе проходит крупная международная конференция по физике, в которой участвуют видные ученые из разных стран мира.

В ходе конференции будут обсуждены последние достижения и тенденции развития квантовой и мезоскопической физики.

Международная конференция продлится до 2 июля. Соорганизаторами конференции являются Российский Квантовый Центр (Москва) и Армяно-Российский (Славянский) Университет (Ереван). Проект реализуется при поддержке Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах.

Около 50 специалистов из более чем 10 стран подали заявки на участие в конференции.

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам конференции.