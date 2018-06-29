Пятница, 29 Июня 2018 16:47

АрмИнфо. Евросоюз готов протянуть руку помощи Армении в борьбе с коррупцией. Об этом 29 июня в Ереване на конференции "Антикоррупционная политика и средства: что поставлено на кон?" заявила временный поверенный в делах делегации ЕС в Армении Екатерина Дороднова.

Европейский дипломат выразила убеждение, что Армения может применить грузинский опыт борьбы с коррупцией у себя, выкроив его под себя. В этом контексте она констатировала, что согласно результатам отчетов международных антикоррупционных организаций, Грузия достигла серьезных результатов в этой сфере, и она является лидером в регионе по показателям. "На протяжении лет мы озвучивали вопрос о необходимости осуществления практических шагов по борьбе с коррупцией в Армении. Более того, мы неоднократно подчеркивали, что выделение ЕС финансовых средств на реализацию той или иной программы зависит от конкретных действий в этом направлении. Самое главное, что у сегодняшних властей есть четкая политическая воля осуществлять шаги в этом направлении", - отметила она. При этом Дороднова подчеркнула, что ЕС в ходе первого заседания Совета партнерства в Брюсселе подчеркнула готовность оказать помощь армянской стороне в этом направлении, в том числе посредством экспертных консультаций.

Самое главное, по ее убеждению, то, что правительство Армении осознает масштабы этой проблемы и готово приложить все усилия для искоренения этого зла.

В свою очередь помощник премьер-министра Армении Арен Мкртчян в ходе своего выступления проинформировал, что в период функционирования нового правительства РА было выявлено 47 преступления с элементами коррупции при вовлечении более 50 государственных и частных структур, ущерб составил 19,5 млрд. драм - 30% из которых уже на этапе восстановления. "Это показатели, которые воодушевляют наших граждан, которые на протяжении многих лет были свидетелями несправедливости. Это лишь начало", - отметил он, и добавил, что конечная цель - полное искоренение в стране коррупции. По словам Мкртчяна, для этого есть достаточная политическая воля, а также наличие профессионалов. Вместе с тем он подчеркнул, что Армения ожидает содействия в этом вопросе и со стороны международных партнеров.

Отметим, что конференция была организована посольством Болгарии в РА и делегацией ЕС в Армении.