Пятница, 29 Июня 2018 16:24

АрмИнфо. Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>. Об этом 29 июня в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Елк>, глава партии <Республика> Арам Саркисян.

Он отметил, что после истории с Манвелом Григоряном, определенная часть соотечественников, стала необоснованно обвинять во всем именно союз <Еркрапа>, считая данную организацию причиной многочисленных неприятностей в стране. <Я не предлагал свою кандидатуру на должность главы союза "Еркрапа". Но видимо, многие члены союза решили, что я во многом прав и они стали звонить и писать мне, с предложением стать главой союза, были даже коллективные предложения. Я гражданский человек, и пока у меня нет ответа на данный вопрос, на этот вопрос должен ответить именно союз добровольцев "Еркрапа"", - заявил Саркисян.

Депутат также отметил, что так как перспектива войны является реальной, становиться очевидным, что СДЕ в подобных условиях является очень важной и ценной структурой. "В подобных условиях важен любой человек, который умеет обращаться с оружием. Я считаю, что СДЕ является одной из самых мобильных структур, которая в случае необходимости, может незамедлительно отправиться в бой", - отметил Саркисян.

Он также отметил, что разрушение государства начинается с дискредитации героев страны. "Если солдат находящийся в окопах будет думать что СДЕ плохая организация, католикос плохой духовный предстоятель, генерал плохой командующий, то кого и что он защищает в таком случае?", - задался вопросом Саркисян.

"Говорят, что я не прошел войну вместе с членами СДЕ и не знаю их настолько, насколько это необходимо. Они правы, я участвовал в войне до 92-го года. Я считаю, что представители СДЕ должны объединиться, собраться всем вместе, как во времена Вазгена Саркисяна и выбрать нового председателя", - заявил Саркисян. Он отметил, что СДЕ нужно решить многочисленные проблемы.

Отметим, что после коррупционных разоблачений и ареста главы СДЕ Манвела Григоряна, организация приняла решение о приостановлении его

председательства, выборе нового главы и созыве съезда.