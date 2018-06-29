Пятница, 29 Июня 2018 16:15

АрмИнфо.Болгария приветствует мирный характер изменений, произошедших в Армении. Об этом 29 июня в Ереване на конференции "Антикоррупционная политика и средства: что поставлено на кон?" заявила посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева.

Посол отметила, что выборы премьер-министра и формирование нового правительства Армении были осуществлены в рамках закона и Конституции, что свидетельствует о стремлении армянского народа к укреплению демократических принципов в стране.

Вместе с тем, болгарский дипломат подчеркнула, что программа нового правительства четкая, и в ней указаны акценты, среди которых верховенство закона, укрепление демократических принципов, борьба с коррупцией, создание равных возможностей для представителей бизнес-среды.

Мария Павлова также напомнила, что 13 июня парламент Болгарии ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которая откроет новые возможности для взаимодействия между Арменией и Европейским Союзом. "Сегодня отношения Армения-ЕС переживают прогресс. Сейчас, когда председательство Болгарии в Совете ЕС подходит к концу, мы проводим оценку проделанной работы, в том числе, и в Армении. В рамках председательства в Совете ЕС, в Армении мы акцентировали наше внимание на сферы образовании и культуры, провели ряд мероприятий по повышению узнаваемости нашей страны", - сказал дипломат. При этом она добавила, что Болгария очень осторожно относится к выбору проектов для двустороннего сотрудничества с Арменией, в контексте дополнения отношений Армения- ЕС.