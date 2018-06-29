Пятница, 29 Июня 2018 15:41

АрмИнфо. Армянские и болгарские парламентарии в Софии в рамках рабочего визита армянской делегации в Болгарию подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен информацией, активизацию взаимодействия, скорейшую ратификацию ранее подписанных двухсторонних соглашений, а также реализацию запланированных программ. Об этом по итогам визита в Болгарию заявила сопредседатель депгруппы дружбы Армения-Болгария Джеммма Багдасарян.

Она отметила, что это был первый визит армянской парламентской делегации в Болгарию, однако ранее болгарская парламентская делегация уже побывала в Армении. По ее словам, в рамках визита, предусматривающего ряд важных встреч на высоком уровне, особый акцент был поставлен на вопросе признания Болгарией Геноцида армян в Османской Турции. Армянские парламентарии также поблагодарили Софию за сбалансированную позицию в карабахском вопросе, подчеркнув, что армянская сторона является приверженницей исключительно мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита была обсуждена также возможность открытия прямого авиасообщения между Ереваном и Софией, что будет способствовать

активизации двухсторонних отношений и развитию туризма.

Несмотря на то, что Болгария является членом ЕС, армянские парламентарии в ходе визита заметили, что Армения в некоторых сферах по своему развитию не уступает ей, в частности, речь идет о сферах конституционного права, экономики, энергетики, сельского хозяйства.

Депутат также отметила, что в ходе визита представители группы дружбы встретились с армянской общиной.