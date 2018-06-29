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АрмИнфо. Армянские и болгарские парламентарии в Софии в рамках рабочего визита армянской делегации в Болгарию подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен информацией, активизацию взаимодействия, скорейшую ратификацию ранее подписанных двухсторонних соглашений, а также реализацию запланированных программ. Об этом по итогам визита в Болгарию заявила сопредседатель депгруппы дружбы Армения-Болгария Джеммма Багдасарян.
Она отметила, что это был первый визит армянской парламентской делегации в Болгарию, однако ранее болгарская парламентская делегация уже побывала в Армении. По ее словам, в рамках визита, предусматривающего ряд важных встреч на высоком уровне, особый акцент был поставлен на вопросе признания Болгарией Геноцида армян в Османской Турции. Армянские парламентарии также поблагодарили Софию за сбалансированную позицию в карабахском вопросе, подчеркнув, что армянская сторона является приверженницей исключительно мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
В рамках визита была обсуждена также возможность открытия прямого авиасообщения между Ереваном и Софией, что будет способствовать
активизации двухсторонних отношений и развитию туризма.
Несмотря на то, что Болгария является членом ЕС, армянские парламентарии в ходе визита заметили, что Армения в некоторых сферах по своему развитию не уступает ей, в частности, речь идет о сферах конституционного права, экономики, энергетики, сельского хозяйства.
Депутат также отметила, что в ходе визита представители группы дружбы встретились с армянской общиной.
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|Армянский депутат с трибуны ПАСЕ призвал международное сообщество пресечь военные авантюры Азербайджана
|Отныне в рамках госзаказа в экстренных случаях пациентам при кардиохирургии будет устанавливаться лекарственный стент вместо обычного
|Армения предусматривает полностью перейти на пропорциональную избирательную систему
|Владелец “Флеш” Барсег Бегларян подозревается в самоуправстве
|Премьер утвердил устав и структуру СНБ Армении
|День клиента в Beeline: в офисах работает руководящий персонал компании
|Брат экс-президента Армении Левон Саргсян вернул государству 1.7 млн долларов США
|СНБ Армении провела спецоперацию в одном из офисов криминального авторитета Армена Арутюняна (Каневского) в Ереване
|Нотариаты Армении нуждаются в едином архиве
|АБР поднимает вопрос о необходимости ужесточения сейсмических норм в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го июня
|Армен Саркисян в США провел ряд встреч
|В музее им.Ованеса Туманяна состоялась выставка, посвященная 25-ти летию со дня установления дипотношений между Арменией и Беларусью
|Бако Саакян и Шаварш Кочарян обсудили взаимодействие двух армянских государств в сфере внешней политики
|EBRD: ACBA-Credit Agricole Bank - самый активный банк-эмитент в Армении по программе TFP
|Мария Захарова призвала не препятствовать неконструктивными заявлениями достижению урегулирования карабахского конфликта
|Посол Армении в Иране рассказал об антикоррупционной деятельности нового правительства
|В Ереване раскритиковали намерение Азербайджана провести широкомасштабные военные учения, назвав их угрозой для безопасности региона
|Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
|Очередной депутат покинул Республиканскую партию и одноименную фракцию
|Президент Арцаха: Жить на родной земле, защищать и развивать родину - самая важная миссия для армянина
|Медцентр Самвела Алексаняна скрывал от налоговиков истинные доходы сотрудников
|Глава СНБ опровергает информацию о проведении обысков в доме Тарона Маргаряна
|Рафик Машадян опровергает наличие ранних договоренностей между налоговым органом и бизнесом недоплачивать налоги
|Валерий Осипян заверяет: в современной Армении задерживают при наличии достаточных оснований
|ССС: Нет каких-либо препятствий в вопросе вызова на допрос любого лица, вне зависимости от занимаемой им должности
|Рецептурный отпуск медикаментов в полном объёме в Армении отложен до 1 июля 2019 года
|ССС: О дальнейшей судьбе супруги генерала Манвела Григоряна станет ясно в течение 72 часов
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|Осипян: Оружие, хранящееся у Сашика Саркисяна, было законным
|Правительство Армении одобрило предложения исполнительного органа по законодательной инициативе ряда депутатов по трудовому законодательству
|Глава USAID: Наша конечная цель - объявить о полной расчистке всех минных полей в Арцахе
|Резиденциями премьер-министра Армении станут два здания - по улице Баграмяна, 26 и Площадь Республики,1
|Арестован бывший первый заместитель Службы государственной охраны РА Вачаган Казарян
|Ардшинбанк установил в своих филиалах самообслуживающие устройства для осуществления денежных переводов в круглосуточном режиме
|ССС: Задержана жена Манвела Григоряна Назик Амирян
|Компания Veolia Djur имеет опосредованное отношение к частым прекращениям водоснабжения потребителей питьевой воды в столице Армении
|Баку представил подробности выступления замглавы МИД Азербайджана на заседании ОЧЭС в Ереване
|Бывшему первому заместителю Службы государственной охраны РА Вачагану Казаряну предъявлено обвинение
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