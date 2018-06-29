Пятница, 29 Июня 2018 15:19

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин Второй обратился с посланием, призывая организаторов и участников акций, требующих его отставки, воздержаться от проведения митинга, запланированного на 30 июня в Эчмиадзине.

Как отмечает Гарегин Второй в своем послании, узнав об этой инициативе, тысячи последователей и служителей церкви намереваются в 30 июня (в этот день армянская Церковь отмечает праздник 12 апостолов) приехать в Эчмиадзин в знак солидарности Католикосу. В этой связи Гарегин Второй призывает организаторов акции воздержаться от своей инициативы, в противном случае последствия могут быть нежелательными.

"Сложилась напряженная и эмоциональная ситуация. Провокационные действия могут бросить тень на репутацию армянской церкви и ее послушников",- говорится в послании.

Отметим, что вот уже месяц, как несколько священнослужителей Армянской Апостольской церкви организуют акции с требованием отставки Католикоса Всех армян Гарегина Второго.