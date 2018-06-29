Пятница, 29 Июня 2018 15:02

АрмИнфо. 29 июня президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам проходящей в Степанакерте международной конференции <Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике".

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, в послании, в частности, говорится: "Проведение в Степанакерте международной конференции <Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике> важно и востребовано для нашей страны. Развитие точных наук рассматривается нами как одно из стратегических направлений образовательной и научной системы Арцаха. Наш народ имеет врожденную склонность к точным наукам, о чем свидетельствует тот факт, что Арцах дал миру целое созвездие известных физиков. Очевидно, что в современных условиях развитие этой отрасли науки невозможно без сотрудничества с международными научными центрами. Отрадно, что в этой конференции принимают участие ведущие ученые из разных стран. Ваше участие важно не только с практической, но и моральной и гуманитарной точек зрения, поскольку, по нашему глубокому убеждению, взаимодействие в научно-образовательной сфере должно быть исключительно направлено на развитие науки, что является общечеловеческой ценностью и выходит за границы государств. Уверен, что конференция эффективно решит поставленные перед ней задачи. Проведение конференции в Степанакерте также хорошая возможность для всех вас ознакомиться с нашей республикой, ее историко-культурными ценностями и составить личное мнение о нашем народе и стране".