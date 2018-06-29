Пятница, 29 Июня 2018 12:49

АрмИнфо.<Важную роль в укреплении российско-армянских отношений играет межрегиональное сотрудничество, в рамках которого реализуются многочисленные совместные проекты>, - говорится в послании президента РФ Владимира Путина участникам 7-го российско-армянского межрегионального форума, которое озвучил министр культуры РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

В своем послании глава РФ отметил, что между Россией и Арменией налажен содержательный политический диалог и активно развивается торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. <Ваши встречи стали доброй традицией. Участвующие в них представители центральных и местных властей, политики и общественные деятели, предприниматели, эксперты обмениваются опытом, проводят конструктивные дискуссии по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества. Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и партнерства. Уверен, в ходе форума вам удастся выработать новые интересные идеи, которые поспособствуют дальнейшему расширению связей между Россией и Арменией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говориться в послании Владимира Путина.

Отметим, что 7-ой российско-армянский межрегиональный форум проходит в Ереване и носит название <Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС>. Форум организован Министерством экономического развития РФ с Министерством территориального управления и развития РА.