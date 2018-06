Четверг, 28 Июня 2018 18:32

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank отмечен Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) самым активным банком-эмитентом Армении (Most Active Issuing Bank in Armenia in 2017) по программе содействия торговле TFP (Trade Facilitation Programme) по результатам 2017 года. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole, эта награда присвоена по результатам деятельности в этой области, а именно объемов проведенных в 2017 году операций по торговому финансированиию.

"Банк регулярно увеличивает объемы предоставляемых субъектам МСБ услуг, одновременно с этим расширяя спектр предлагаемых продуктов, делая их более гибкими в соответствии с современными тенденциями. Постоянно внедряем разные цифровые решения, нацеленные на ускорение процесса предоставления услуг. ACBA-Credit Agricole Bank является одним из лидирующих банков Армении по торговому финансированию, и присужденная со стороны EBRD награда яркое тому свидетельство. Высоко ценим наше сотрудничество с Евробанком, в результате чего ACBA-Credit Agricole Bank еще более расширил географию своей бизнес-деятельности", - подчеркнул Главный Исполнительный Директор Банка ACBA-Credit Agricole Акоб Андреасян.

Исполнительный Директор EBRD по финорганизациям Ник Тесейман сказал: "Торговое финансирование - важнейший инструмент содействия развитию и росту экономики. Наши банки- партнеры через предоставляемые финансовые средства содействуют местным компаниям в завоевании новых рынков. Присуждение награды ACBA-Credit Agricole со стороны EBRD - это выражение уважения и высокая оценка деятельности банка-партнера по данной программе".

Отметим, что программу содействия торговле TFP (Trade Facilitation Programme) Европейский Банк Реконструкции и Развития осуществляет с 1999 года. Цель программы - содействовать странам- партнерам EBRD в международной торговле. В рамках данной программы Евробанк выдает гарантии международным подтверждающим банкам и тем самым берет на себя политические и коммерческие платежные риски по сделкам, заключаемым участвующими банками в странах операций EBRD. Кроме того, Евробанк по этой программе предоставляет краткосрочные кредиты отобранным банкам и факторинговым компаниям для финансирования местных экспорто-, импорто-ориентированных и дистрибьюторских компаний. В 2017 году банки-участники при содействии EBRD профинансировали в 25 странах торговых операций на 1.9 млрд евро.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank по основным балансовым показателям удерживает позиции в TOP-5, в пятерке лидеров по охвату филиальной сети, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. Общий капитал банка на эту дату составил 60.2 млрд драмов (3 позиция), активы - 311 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 209.3 млрд (4 позиция), общие обязательства - 250.8 млрд (4 позиция). 2017 год ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 5.6 млрд драмов (4 позиция), нарастив ее в годовом разрезе в 3 раза. ACBA-Credit Agricole Bank - бессменный лидер на рынке сельхозкредитования - 76 млрд драмов или свыше 33% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-Credit Agricole достигает порядка 48%. В сферу МСБ вложено 46.5 млрд драмов или свыше 22% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 драмов/$1).

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.