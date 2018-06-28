Четверг, 28 Июня 2018 18:29

АрмИнфо. В Москве считают крайне важным проведение встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.

Об этом 28 июня в ходе традиционного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись перспектив встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Она в очередной раз напомнила, что в Москве придерживаются той позиции, что информацию о возможной встрече сторон должны предоставлять соответствующие ведомства двух стран. "Но, если такая встреча будет согласована и состоится, то мы действительно желаем эффективных результатов и хорошей атмосферы. Потому, что в настоящее время это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе двух государств", - отметила Захарова.

Коснувшись заявления спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Баку по карабахскому урегулированию, Захарова призвала СМИ к конструктивности. Она также подчеркнула, что все прекрасно понимают, какое внимание уделяется обеими сторонами тому или иному заявлению, и призвала уточнять у самого спикера, что он подразумевал под тем или иным выражением.

В тоже время Захарова подчеркнула, что позиция Москвы не претерпела изменений и она фундаментальна. "Мы работаем с обеими сторонами именно на достижение результата и говорим о том, что для нас этот вопрос в числе одних из приоритетных в международной повестке. Поэтому достижение урегулирования на основе закрепленных соглашений, и согласованных позиций сторонами, и взаимного уважения, безусловно, отвечает нашим интересам", - сказала она, еще раз подчеркнув в этом контексте, что базовые подходы России к проблематике не поменялись.

Вместе с тем она констатировала, что заявлений, звучащих из разных уст по проблематике, было множество. "Вы знаете, что официальная точка зрения доводится официально. Поэтому мой совет, всегда уточняйте посредством тех, кто говорит, что конкретно они говорили или подразумевали. В данном случае не считаю нужным заниматься копанием и сравниванием цитат того, что было сказано и как было сказано. Мы действительно считаем, что конфронтационная риторика ведет только к продолжению конфронтации. Конечно, подобные заявления, которые с нашей точки зрения не добавляли эффективности в решении главной задачи, они звучали с различных сторон. Какой смысл их считать!? Главная задача в том, чтобы подобные заявления, я имею ввиду неконструктивные - не мешали общей цели. А делаются они разными представителями в разных форматах. Многое, к сожалению, не соответствует тем заявлениям, которые были на самом деле", - отметила она, добавив, что зачастую цитаты вырывались из контекста или же искажались.

В заключении она в очередной раз призвала обращаться к официальной позиции, которая известна и не претерпела изменений, и не пытаться усложнить и без того сложную ситуацию.