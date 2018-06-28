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|Ардшинбанк установил в своих филиалах самообслуживающие устройства для осуществления денежных переводов в круглосуточном режиме
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АрмИнфо. В Ереване раскритиковали намерение Азербайджана провести в июле текущего месяца широкомасштабные военные учения.
Так, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя АрмИнфо предстоящие учения, в частности сказал: "Азербайджан объявил о проведении в июле текущего года широкомасштабных военных учений. В соответствии с пятой главой Венского документа ОБСЕ, Азербайджан был обязан уведомить об учениях минимум за 42 дня до их проведения, чего сделано не было. Проведение Азербайджаном военных учений с нарушением обязательств ОБСЕ носит перманентный характер, оказывая негативное влияние на военную прозрачность и предсказуемость в регионе. Армянская сторона последовательно поднимает вопросы нарушения со стороны Азербайджана контроля над вооружениями и мер по укреплению доверия и безопасности на площадке ОБСЕ, подчеркивая, что подобные безответственные шаги угрожают безопасности и миру в регионе ОБСЕ".
Как ранее сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны страны, ВС Азербайджана со 2 по 6 июля проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов и родов специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно- артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбовыми и штурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.
|Армен Саркисян в США провел ряд встреч
|В музее им.Ованеса Туманяна состоялась выставка, посвященная 25-ти летию со дня установления дипотношений между Арменией и Беларусью
|Бако Саакян и Шаварш Кочарян обсудили взаимодействие двух армянских государств в сфере внешней политики
|EBRD: ACBA-Credit Agricole Bank - самый активный банк-эмитент в Армении по программе TFP
|Мария Захарова призвала не препятствовать неконструктивными заявлениями достижению урегулирования карабахского конфликта
|Посол Армении в Иране рассказал об антикоррупционной деятельности нового правительства
|В Ереване раскритиковали намерение Азербайджана провести широкомасштабные военные учения, назвав их угрозой для безопасности региона
|Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
|Очередной депутат покинул Республиканскую партию и одноименную фракцию
|Президент Арцаха: Жить на родной земле, защищать и развивать родину - самая важная миссия для армянина
|Медцентр Самвела Алексаняна скрывал от налоговиков истинные доходы сотрудников
|Глава СНБ опровергает информацию о проведении обысков в доме Тарона Маргаряна
|Рафик Машадян опровергает наличие ранних договоренностей между налоговым органом и бизнесом недоплачивать налоги
|Валерий Осипян заверяет: в современной Армении задерживают при наличии достаточных оснований
|ССС: Нет каких-либо препятствий в вопросе вызова на допрос любого лица, вне зависимости от занимаемой им должности
|Рецептурный отпуск медикаментов в полном объёме в Армении отложен до 1 июля 2019 года
|ССС: О дальнейшей судьбе супруги генерала Манвела Григоряна станет ясно в течение 72 часов
|МЧС Армении: Температура воздуха в Ереване составит 40 градусов по Цельсию
|Осипян: Оружие, хранящееся у Сашика Саркисяна, было законным
|Правительство Армении одобрило предложения исполнительного органа по законодательной инициативе ряда депутатов по трудовому законодательству
|Глава USAID: Наша конечная цель - объявить о полной расчистке всех минных полей в Арцахе
|Резиденциями премьер-министра Армении станут два здания - по улице Баграмяна, 26 и Площадь Республики,1
|Арестован бывший первый заместитель Службы государственной охраны РА Вачаган Казарян
|Ардшинбанк установил в своих филиалах самообслуживающие устройства для осуществления денежных переводов в круглосуточном режиме
|ССС: Задержана жена Манвела Григоряна Назик Амирян
|Компания Veolia Djur имеет опосредованное отношение к частым прекращениям водоснабжения потребителей питьевой воды в столице Армении
|Баку представил подробности выступления замглавы МИД Азербайджана на заседании ОЧЭС в Ереване
|Бывшему первому заместителю Службы государственной охраны РА Вачагану Казаряну предъявлено обвинение
|Cоучредитель социального новостного сайта Reddit рассматривает возможности старта деятельности в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го июня
|Ростелеком выступил с новым выгодным предложением Puzzle
|Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили с главой МИД Беларуси ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Правительство Армении откажет Рубену Айрапетяну в налоговых льготах
|Армения идет на либерализацию визового режима для граждан Канады, Ливана, Туркменистана и Албании
|Нижняя палата парламента Румынии единогласно ратифицировала CEPA
|Армянский налогоплательщик будет компенсировать также арендную плату судьям
|Москва: работа сопредседателей МГ ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе по-прежнему востребована
|Глава МИД Армении призвал решительно пресекать попытки политизировать площадку ОЧЭС
|Армен Ашотян: В регионе Южного Кавказа ни один конфликт не может иметь военного решения
|IDBank выступает с новым корпоративным предложением
|Арпине Ованнисян властям Азербайджана: Мы, как и прежде, едины в вопросах общенациональной повестки, безопасности и достоинства
|Карен Назарян: Считаем неприемлемым некоторые попытки политизировать деятельность ОЧЭС
|Омбудсмен Армении: Мишенью азербадйжанских ВС является мирное население приграничных райнонов Армении
|Делегации Азербайджана и Украины попытались политизировать экономическую площадку ОЧЭС
|Правительство Армении проведет внеочередное заседание в закрытом режиме
|Алексис Оганян: 24 часа в Армении. Следите за дальнейшим развитием событий
|Мать главы СНБ получила должность в правительстве Никола Пашиняна
|В Ереване стартовала встреча Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества
|Cиноптики рекомендуют избегать прямых солнечных лучей
|ВС РА: Позиции Азербайджана, которые в последний период были приближены к армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана, со всех сторон контролируются армянскими ВС
|Армен Саркисян вновь подчеркнул приверженность Армении к расширению и укреплению партнерских отношений с США
|США рассматривают возможность финансирования строительства приюта для бездомных в Абовяне
|Состоялась первая Спартакиада Банка ВТБ (Армения)
|Полад Бюльбюльоглу грозится силовым путем урегулировать карабахский конфликт, возлагая надежды на Россию
|ПА Евронест: ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС должна быть ускорена
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Арцахе
|В Испании задержаны 142 армянских криминальных авторитета
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