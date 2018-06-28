Четверг, 28 Июня 2018 17:56

АрмИнфо. В Ереване раскритиковали намерение Азербайджана провести в июле текущего месяца широкомасштабные военные учения.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя АрмИнфо предстоящие учения, в частности сказал: "Азербайджан объявил о проведении в июле текущего года широкомасштабных военных учений. В соответствии с пятой главой Венского документа ОБСЕ, Азербайджан был обязан уведомить об учениях минимум за 42 дня до их проведения, чего сделано не было. Проведение Азербайджаном военных учений с нарушением обязательств ОБСЕ носит перманентный характер, оказывая негативное влияние на военную прозрачность и предсказуемость в регионе. Армянская сторона последовательно поднимает вопросы нарушения со стороны Азербайджана контроля над вооружениями и мер по укреплению доверия и безопасности на площадке ОБСЕ, подчеркивая, что подобные безответственные шаги угрожают безопасности и миру в регионе ОБСЕ".

Как ранее сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны страны, ВС Азербайджана со 2 по 6 июля проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов и родов специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии. К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно- артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбовыми и штурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.