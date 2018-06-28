Четверг, 28 Июня 2018 16:42

АрмИнфо.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном. Об этом пишет DW, ссылаясь на еженедельник Stern.

"В декларации о намерениях отчетливо закреплено, что немецкий оборонный концерн в сотрудничестве с Азербайджаном не будет нарушать эмбарго ОБСЕ на поставки оружия. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад. - Ред.) подписали декларацию "о будущем двустороннем сотрудничестве". Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа", - цитирует DW Stern.

Как сообщает сам концерн, в декларации о намерениях обе стороны договорились изучить возможности сотрудничества. По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отметим, что Rheinmetall AG ( Рейнметалл) - сейчас является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и

Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе.

Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха ОБСЕ в 1992 году ввела запрет на поставки оружия обоим сторонам конфликта - Армении и Азербайджану. Примечательно, что в последний период раскрылось несколько скандальных эпизодов продажи оружия Азербайджану со стороны Чехии через Словакию, Беларуси, Израиля. На военном параде также были продемонстрированы принятые на вооружение ВВС Азербайджана вертолеты Bell-412 производства США.