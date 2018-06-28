Четверг, 28 Июня 2018 15:32

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 28 июня посетил райцентр Мартакерт и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, в связи с 25-летием освобождения Мартакерта и за личную отвагу, проявленную в боях по защите Родины, Президент Саакян наградил двух воинов-освободителей орденом "Боевой крест" второй степени, еще пятерых

воинов-освободителей - медалью "За боевые заслуги".

Президент Саакян отметил важность освобождения Мартакерта с военно-политической и моральной точек зрения, добавив, что освобождение города укрепило успехи арцахцев и стало одним из важных залогов восстановления и дальнейшего развития района.

Глава государства подчеркнул, что Мартакерт должен восстановить свою былую славу, а живущие за пределами родины тысячи мартакертцев должны вернуться в свой родной очаг.

"Жить и созидать на родной земле, защищать и развивать родину - самая важная миссия для армянина. Наш общий долг - сделать все возможное в этом направлении", - отметил в своем слове Бако Саакян.

На мероприятии присутствовали должностные лица, представители Армении и Диаспоры, гости из-за рубежа.