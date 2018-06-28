Четверг, 28 Июня 2018 15:30

АрмИнфо. Медицинский центр крупного бизнесмена и депутата от РПА Самвела Алексаняна "Астхик" обяжут выплатить в госбюджет недоплаченные налоги. Об этом 28-го июня в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рафик Машадян.

По его словам, КГД в ежедневном режиме борется с хозяйствующими субъектами, которые пытаются скрыть реальное количество работников, или величину их заработной платы. В результате этой работы, по данным за январь-май с.г., КГД у налогоплательщиков торгового сбора зарегистрировал рост средней заработной платы по республике приблизительно на 8 тыс драмов.

Проблема сокрытия истинных доходов и незарегистрированных сотрудников, как отметил Машадян, свойственна также сфере здравоохранения. Исключением не стал медицинский центр "Астхик". "На днях медицинский центр "Астхик" подал уточненную налоговую декларацию. В результате подсчитан дополнительный подоходный налог в госбюджет в размере около 38 млн драмов (около 78 тысяч долларов)>, - заявил представитель КГД.

Медицинский центр "Астхик" является преемником клиники "Малатия". В 2010 году аптечная сеть Алексаняна "Натали Фарм" приобрела клинику "Малатия". Как сообщается на официальном сайте медцентра, клиника названа "Астхик" в честь матери фактического владельца центра Самвела Алексаняна.