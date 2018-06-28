Четверг, 28 Июня 2018 15:15

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян опровергает информацию о проведении обысков в доме мэра Тарона Маргаряна. Об этом он заявил 28-го июня в беседе с журналистами.

Ранее, 18 июня в беседе с журналистами Ванецян заявил, что следующий видеоматериал, обнародованный СНБ, будет о деятельности фонда "Ереван", председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маргарян. В рамках дела о злоупотреблениях в фонде, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района Давиташен Хачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян (по ч.2 статьи 308 -злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям, и 1.1 ч.2 статьи 178 - мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). Однако суд первой инстанции принял решение об освобождении из под стражи Карапетяна и Хазаряна. По словам Ванецяна, было достаточно оснований для того, чтобы суд принял решение об аресте директора печально известного фонда "Ереван". Но суд принял иное решение, и СНБ не вправе вмешиваться в работу судебных органов. Тем не менее, как заявил Ванецян, это не означает, что работы, совершенные в фонде "Ереван", и обнаруженные там нарушения забыты. "Мы продолжаем работать, и вы многое увидите в ближайшее время", - заявил Ванецян, добавив, что "один из наших следующих обнародованных видеоматериалов будет как раз об этом".

Помимо этого, ранее был опубликован видеоматериал, согласно которому 40-летний Тарон Маргарян, "всю свою жизнь, занимая лишь государственные посты, нажил довольно большое богатство". Помощник премьер-министра Армении Арен Мкртчян на своей странице в Facеbook написал, что материалы сообщения в полном объеме переданы в Службу национальной безопасности. "Как вы все знаете, по делу фонда "Ереван" возбуждено уголовное дело. Оно находится в процессе, а переданные материалы будут прикреплены к данному делу. Я и вся расследующая команда готовы вовлечься в процесс данного уголовного дела и дать показания в качестве свидетелей", - отметил Мкртчян.

На этом фоне, накануне в прессу просочилась информация о том, что мэр Еревана Тарон Маргарян уже написал заявление об отставке по собственному желанию. По информации, глава столичной администрации уже несколько дней не ходит на работу, а последнее заседание 3-й сессии Совета старейшин Еревана провел заместитель мэра Еревана Камо Ареян. "Мэр Еревана Тарон Маргарян отсутствует на сегодняшнем заседании по причине проблем со здоровьем, по уважительной причине",

- заявил Ареян.