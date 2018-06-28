Четверг, 28 Июня 2018 14:46

АрмИнфо. Договоренностей между Комитетом государственных доходов (КГД) Армении и супермаркетами платить меньше налогов, не было. Об этом заявил в беседе с журналистами 28-го июня первый заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Рафик Машадян.

По его словам, он был приглашен в Службу национальной безопасности и допрошен. Представитель КГД воздержался давать оценку, насколько его ответы удовлетворили следственный орган. Но, при необходимости, он готов еще раз посетить ведомство. Ссылаясь на тайну следствия, Машадян не готов говорить на каком этапе находится следствие и к чему пришли следственные органы, а также проходят ли по делу бывший председатель КГД Вардан Арутюнян, экс-премьер Карен Карапетян и экс-президент Серж Саргсян.

Тем не менее, Рафик Машадян, в ту пору начальник управления налоговой инспекции крупных налогоплательщиков Армении, настаивает, что Комитет госдоходов Армении не давал привилегии ни одному хозяйствующему субъекту. "Никаких договоренностей между КГД и организациями, дающие неформальное право последним недоплачивать налоги, не было", - заявил он. Тем не менее, как указал Машадян, КГД просто "не осуществлял администрирование у тех хозяйствующих субъектов, которые на одной площадке осуществляли деятельность посредством двух и более организаций".

Напомним, что 30 мая СНБ Армении сообщила о раскрытии схемы, по которой крупные торговые сети годами уклонялись от уплаты налогов. Путем создания многочисленных ИП, ООО "Алекс Холдинг" вместо НДС в размере 20% и налога на прибыль платил только налог с оборота (2%), оформляя товар на подставных ИП. "Воспользовавшись предоставленной экс-руководством КГД возможностью, произвольной и незаконной, "Алекс Холдинг", помимо местной сельхозпродукции посредством указанных ИП реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, выплачивая только налог на оборот>, - сообщала СНБ. Подчеркивалось, что согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, что создало очевидно неблагоприятные и неравные конкурентные условия для других предприятий, занимающихся торговлей агропродукции и выплачивающих НДС.

4 июня глава СНБ Артур Ванецян в парламенте, касаясь нашумевших нарушений в деятельности армянских супермаркетов, сообщил, что в рамках этого дела будет допрошен замглавы Комитета госдоходов Рафик Машадян. "Машадян будет допрошен, так как он присутствовал на переговорах, в ходе которых КГД дал владельцам супермаркетов такую льготу", - заявил Ванецян.