Четверг, 28 Июня 2018 14:44

АрмИнфо. Супруга арестованного депутата парламента, экс-председателя добровольческого союза "Еркрапа" Манвела Григоряна, Назик Амирян, возможно, была задержана не только в рамках дела по факту обнаружения грузовиков с мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже. Об этом 28-го июня в беседе с журналистами заявил начальник Полиции Валерий Осипян.

Валерий Осипян настаивает, что партию консервов пытались скрыть по приказу Назик Амирян. Эти сведения, показания, как указал Осипян, были переданы в Специальную следственную службу Армении.

Вместе с тем, он не исключает наличие других возможных оснований для задержания Амирян. "В современной Армении, если кого-либо задерживают, будьте уверены, что для этого есть достаточно оснований", - подчеркнул он.

Напомним, что в рамках уголовного дела в отношении депутата, генерала и бывшего главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна было принято решение о задержании Назик Амирян. Как сообщила ССС, Амирян подозревается по 235 статье УК РА (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Накануне Назик Амирян добровольно явилась в следственные органы. 28 июня перед заседанием правительства заявил журналистам начальник Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян заявил, что о дальнейшей судьбе супруги генерала Манвела Григоряна - Назик Амирян станет ясно в течение 72 часов. Глава службы затруднился ответить на вопрос, будет ли Назик Амирян арестована или нет. В настоящее время она выступает в статусе подозреваемого. "Все станет ясно в течение ближайших 72 часов", - сказал Сасун Хачатрян, добавив, что для уголовного преследования одного или двух фактов недостаточно, для этого должны быть более чем достаточное количество доказательств. Что касается ее супруга - Манвела Григоряна, то, как заметил глава ССС, для выяснения всех обстоятельств дела потребуется не менее двух месяцев.