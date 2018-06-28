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|Резиденциями премьер-министра Армении станут два здания - по улице Баграмяна, 26 и Площадь Республики,1
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|Ардшинбанк установил в своих филиалах самообслуживающие устройства для осуществления денежных переводов в круглосуточном режиме
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АрмИнфо. Супруга арестованного депутата парламента, экс-председателя добровольческого союза "Еркрапа" Манвела Григоряна, Назик Амирян, возможно, была задержана не только в рамках дела по факту обнаружения грузовиков с мясными консервами, являющимися военным провиантом не подлежащем продаже. Об этом 28-го июня в беседе с журналистами заявил начальник Полиции Валерий Осипян.
Валерий Осипян настаивает, что партию консервов пытались скрыть по приказу Назик Амирян. Эти сведения, показания, как указал Осипян, были переданы в Специальную следственную службу Армении.
Вместе с тем, он не исключает наличие других возможных оснований для задержания Амирян. "В современной Армении, если кого-либо задерживают, будьте уверены, что для этого есть достаточно оснований", - подчеркнул он.
Напомним, что в рамках уголовного дела в отношении депутата, генерала и бывшего главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна было принято решение о задержании Назик Амирян. Как сообщила ССС, Амирян подозревается по 235 статье УК РА (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Накануне Назик Амирян добровольно явилась в следственные органы. 28 июня перед заседанием правительства заявил журналистам начальник Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян заявил, что о дальнейшей судьбе супруги генерала Манвела Григоряна - Назик Амирян станет ясно в течение 72 часов. Глава службы затруднился ответить на вопрос, будет ли Назик Амирян арестована или нет. В настоящее время она выступает в статусе подозреваемого. "Все станет ясно в течение ближайших 72 часов", - сказал Сасун Хачатрян, добавив, что для уголовного преследования одного или двух фактов недостаточно, для этого должны быть более чем достаточное количество доказательств. Что касается ее супруга - Манвела Григоряна, то, как заметил глава ССС, для выяснения всех обстоятельств дела потребуется не менее двух месяцев.
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|В музее им.Ованеса Туманяна состоялась выставка, посвященная 25-ти летию со дня установления дипотношений между Арменией и Беларусью
|Бако Саакян и Шаварш Кочарян обсудили взаимодействие двух армянских государств в сфере внешней политики
|EBRD: ACBA-Credit Agricole Bank - самый активный банк-эмитент в Армении по программе TFP
|Мария Захарова призвала не препятствовать неконструктивными заявлениями достижению урегулирования карабахского конфликта
|Посол Армении в Иране рассказал об антикоррупционной деятельности нового правительства
|В Ереване раскритиковали намерение Азербайджана провести широкомасштабные военные учения, назвав их угрозой для безопасности региона
|Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
|Очередной депутат покинул Республиканскую партию и одноименную фракцию
|Президент Арцаха: Жить на родной земле, защищать и развивать родину - самая важная миссия для армянина
|Медцентр Самвела Алексаняна скрывал от налоговиков истинные доходы сотрудников
|Глава СНБ опровергает информацию о проведении обысков в доме Тарона Маргаряна
|Рафик Машадян опровергает наличие ранних договоренностей между налоговым органом и бизнесом недоплачивать налоги
|Валерий Осипян заверяет: в современной Армении задерживают при наличии достаточных оснований
|ССС: Нет каких-либо препятствий в вопросе вызова на допрос любого лица, вне зависимости от занимаемой им должности
|Рецептурный отпуск медикаментов в полном объёме в Армении отложен до 1 июля 2019 года
|ССС: О дальнейшей судьбе супруги генерала Манвела Григоряна станет ясно в течение 72 часов
|МЧС Армении: Температура воздуха в Ереване составит 40 градусов по Цельсию
|Осипян: Оружие, хранящееся у Сашика Саркисяна, было законным
|Правительство Армении одобрило предложения исполнительного органа по законодательной инициативе ряда депутатов по трудовому законодательству
|Глава USAID: Наша конечная цель - объявить о полной расчистке всех минных полей в Арцахе
|Резиденциями премьер-министра Армении станут два здания - по улице Баграмяна, 26 и Площадь Республики,1
|Арестован бывший первый заместитель Службы государственной охраны РА Вачаган Казарян
|Ардшинбанк установил в своих филиалах самообслуживающие устройства для осуществления денежных переводов в круглосуточном режиме
|ССС: Задержана жена Манвела Григоряна Назик Амирян
|Компания Veolia Djur имеет опосредованное отношение к частым прекращениям водоснабжения потребителей питьевой воды в столице Армении
|Баку представил подробности выступления замглавы МИД Азербайджана на заседании ОЧЭС в Ереване
|Бывшему первому заместителю Службы государственной охраны РА Вачагану Казаряну предъявлено обвинение
|Cоучредитель социального новостного сайта Reddit рассматривает возможности старта деятельности в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го июня
|Ростелеком выступил с новым выгодным предложением Puzzle
|Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили с главой МИД Беларуси ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Правительство Армении откажет Рубену Айрапетяну в налоговых льготах
|Армения идет на либерализацию визового режима для граждан Канады, Ливана, Туркменистана и Албании
|Нижняя палата парламента Румынии единогласно ратифицировала CEPA
|Армянский налогоплательщик будет компенсировать также арендную плату судьям
|Москва: работа сопредседателей МГ ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе по-прежнему востребована
|Глава МИД Армении призвал решительно пресекать попытки политизировать площадку ОЧЭС
|Армен Ашотян: В регионе Южного Кавказа ни один конфликт не может иметь военного решения
|IDBank выступает с новым корпоративным предложением
|Арпине Ованнисян властям Азербайджана: Мы, как и прежде, едины в вопросах общенациональной повестки, безопасности и достоинства
|Карен Назарян: Считаем неприемлемым некоторые попытки политизировать деятельность ОЧЭС
|Омбудсмен Армении: Мишенью азербадйжанских ВС является мирное население приграничных райнонов Армении
|Делегации Азербайджана и Украины попытались политизировать экономическую площадку ОЧЭС
|Правительство Армении проведет внеочередное заседание в закрытом режиме
|Алексис Оганян: 24 часа в Армении. Следите за дальнейшим развитием событий
|Мать главы СНБ получила должность в правительстве Никола Пашиняна
|В Ереване стартовала встреча Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества
|Cиноптики рекомендуют избегать прямых солнечных лучей
|ВС РА: Позиции Азербайджана, которые в последний период были приближены к армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана, со всех сторон контролируются армянскими ВС
|Армен Саркисян вновь подчеркнул приверженность Армении к расширению и укреплению партнерских отношений с США
|США рассматривают возможность финансирования строительства приюта для бездомных в Абовяне
|Состоялась первая Спартакиада Банка ВТБ (Армения)
|Полад Бюльбюльоглу грозится силовым путем урегулировать карабахский конфликт, возлагая надежды на Россию
|ПА Евронест: ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС должна быть ускорена
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Арцахе
|В Испании задержаны 142 армянских криминальных авторитета
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