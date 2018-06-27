Среда, 27 Июня 2018 20:42

АрмИнфо. Бывшему первому заместителю Службы государственной охраны РА Вачагану Казаряну 27 июня предъявлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба ССС, Казаряну, в частности, предъявлено обвинение по 314 и 310 статьям УК РА (служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности). В частности, Казарян скрывал от представителей Комитета по этике реальную сумму своих денежных средств, он также наживался незаконным образом.

В ходе обысков, прошедших 20 июня представителями СНБ, в квартире Казаряна на улице Терьяна было обнаружено 35 млн драмов, $1.110.400,

230.500 евро, а в гараже последнего в ходе обыска было обнаружено $2.000.

Было установлено, что 25 июня со счета Казаряна в "Ардшинбанке" было обналичено $50.000, а с счета последнего в "Юнибанке" было обналичено $120.000 и 436 млн драмов, после чего Казарян был доставлен в СНБ, и при нем было обнаружены вышеуказанные суммы.

Следствием было установлено, что Казарян сокрыл имеющиеся у него деньги при декларировании доходов и имущества за 2017 г., что привело к тому, что в течение отчетного периода увеличение размера его имущества существенно превысило его законный доход, и Казарян не сумел обосновывать это обстоятельство разумным образом, то есть налицо незаконное обогащение. Всего, у Казаряна было обнаружено 460 млн драмов, $1.272.900, и 218.000 евро.

Следователь подал ходатайство в суд с просьбой применить в качестве меры пресечения в отношении Казаряна арест.