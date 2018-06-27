Среда, 27 Июня 2018 19:09

АрмИнфо.Соучредитель социальной новостной сети Reddit Алексис Оганян рассматривает возможности старта деятельности в Армении. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники обсудили возможности сотрудничества в ИТ-сфере. Отметив, что это 6-й визит на родину, А.Оганян с радостью заявил о готовности содействовать развитию ИТ в Армении.

В свою очередь, премьер Н.Пашинян отметив, что рад каждому успеху

А.Оганяна и других соотечественников, подчеркнул важность реализации

потенциала армянского народа во благо и развитие Армении.

Согласно сообщению, А.Оганян, выразив свои впечатления о родине,

пожелал новому правительству во главе с Николом Пашиняном успехов и

эффективной работы.

Отметим, что Reddit - социальный новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо

понравившуюся информацию в интернете. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта. Reddit является одним из наиболее популярных сайтов в мире - 6-е место по посещаемости по данным Alexa Internet, 25-е - по данным SimilarWeb.