Среда, 27 Июня 2018 18:45

АрмИнфо.С 25 июня Ростелеком представил новое выгодное предложение Puzzle, которое предоставит абонентам пакета услуг <Трио> многочисленные возможности, при дополнительной выплате ежемесячно 500 драмов.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках нового предложения абоненты Ростелеком получат возможность в течение года просматривать выбранные ими 15 произвольных каналов, 100 фильмов и порядка 100 тыс. серий из отдела <Фильмотеки> с возможностью разовой активации.

Более детальную информацию об условиях предложения и возможностях пользования можно получить, позвонив на номер (060) 464646 или посетив официальный сайт компании, перейдя по следующей ссылке https://www.rtarmenia.am/for-home/home-promo/puzzle?

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.