Среда, 27 Июня 2018 17:52

АрмИнфо.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ по нагорно- карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, сопредседатели МГ и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ проинформировали министра о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта.

В рамках визита сопредседателей Минской группы в Минск состоялась их встреча с заместителем Министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Отметим, что в начале июня стало известно о поставках Азербайджану белорусских РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ, рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Данное сообщению вызвало негативную реакцию как в армянском обществе, так и у руководства страны.

Отметим, что РСЗО "Полонез" считается аналогом известного российского "Искандера". "Полонез" за минуту может выпустить 8 управляемых высокоточных ракет. Их отклонение от цели не превышает плюс-минус 30 метров на дальности до 300 километров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации. Одним залпом батарея "Полонезов" может накрыть территорию площадью более 100 гектаров. Выполненный на шасси МЗКТ- 7930 с колесной формулой 8 на 8, комплекс очень мобилен - колесное шасси со всеми ведущими колесами позволяет развивать скорость до 70 километров в час.

LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника. Дальность стрельбы данного комплекса превышает 300 километров. Вес ракеты - 1580 килограммов. Радиус поражения - 300 метров. В каждой боевой машине размещены 4 ракеты. Готовность комплекса к боевому применению - 13 минут.

Ранее, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня "Полонез". Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы.