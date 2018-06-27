Как отмечается на официальном сайте исполнительного органа, Кабмин одобрит свое отрицательное заключение по заявке ООО "Арснакар" (гостинично- ресторанного комплекса в Севане) об освобождении от ввозных таможенных пошлин на импортируемое технологическое оборудование, их составные части и комплектующие к ним, сырье и материалы. "Импортируемое ООО "Арснакар" оборудование предусмотрено для использования в местах времяпрепровождения и ресторанном комплексе, что не является приоритетной сферой в рамках решения правительства РА N1118-Н от 17 сентября 2015 года", - говорится в заключении Кабмина Армении.

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