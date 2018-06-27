Среда, 27 Июня 2018 17:17

АрмИнфо.Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Канады, Ливана, Туркменистана и Албании. Соответствующий проект решения включен в повестку дня заседания правительства Армении 28-го июня.

Как говорится в справке-обосновании к документу, Албания с 2010 года освобождена от обязательного визового требования для въезда в шенгенскую зону. Вместе с тем, Албания еще в 2013 году установила безвизовый режим для граждан Армении. Договоренность об установлении безвизового режима для граждан Туркменистана была достигнута еще в 2017 году в рамках официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ливан, в свою очередь, является страной с наибольшей Диаспорой на Ближнем Востоке. С 2013 года в странах установлен безвизовый режим для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов из Еревана и Бейрута. Что касается Канады, то, как отмечается в документе, отношения между Ереваном и Оттавой носят дружественный характер. Канада на уровне федеральных законодательных и исполнительных властей официально признала Геноцид армян.

Граждане указанных стран освобождаются от необходимости получать визы на период пребывания на территории Армении до 180 дней на

протяжении 12 месяцев, что окажет содействие укреплению связей между странами и увеличению туристического потока. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие после 10 июля 2018 года.