Среда, 27 Июня 2018 17:15

АрмИнфо.Нижняя палата парламента Румынии 27 июня единогласно ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

"Нижняя палата парламента Румынии 27 июня единогласно (255 - голосов "за", и 0 - против ) ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и

расширенном партнерстве Армения-ЕС, передав его в Сенат для окончательной ратификации", - написал Минасян.

Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении в апреле 2018 года единогласно ратифицировал соглашение. Со стороны стран-членов ЕС его уже ратифицировали Эстония, Латвия, Литва, Польша и Болгария. С 1 июня текущего года началось временное применение рамочного соглашения.