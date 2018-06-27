Среда, 27 Июня 2018 16:35

АрмИнфо. Налогоплательщики будут компенсировать судьям расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений. Соответствующий проект решения будет представлен министром юстиции Армении Артаком Зейналяном 28-го июня на очередном заседании правительства.

Согласно справке-обоснованию к документу, судьям, получившим назначение вне постоянного места жительства, в период пребывания на посту, будет предоставлена компенсация арендной платы - до 100 тысяч драмов (чуть больше 200 долларов - ред). при найме жилья в Ереване, и 70 тысяч драмов - вне столицы. Компенсация будет предоставлена в порядке и случаях, установленных Высшим судебным советом. Решение, в случае его одобрения, вступит в силу с 1 января 2019 года.

Таким образом, на "хрупкие плечи" налогоплательщика" будет возложено дополнительное бремя. Ранее была установлена компенсация расходов за аренду квартиры, который на сегодня выдается депутату, не имеющему квартиры в городе Ереване (ежемесячно в размере 100 тысяч драмов). Граждане страны с недавних времен "обязались" также выплачивать аренду квартиры иногородним членам правительства Армении (до 100 тысяч драмов).