Среда, 27 Июня 2018 16:34

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко убежден, что работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе по-прежнему востребована.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, об этом Гуршко заявил в Вене на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. "Остается востребованной работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе", - отметил замминистра, при этом добавив, что ресурсы ОБСЕ остаются востребоваными в урегулировании конфликтов.

Грушко выразил убеждение, что необходимо в полной мере использовать "Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве " ОБСЕ для налаживания диалога между всеми организациями, действующими на пространстве Организации. "Важно продолжать добиваться сопряженности интеграционных процессов в наших общих интересах, и ОБСЕ может сыграть в этом свою важную роль. Согласен с итальянским председательством, что настало время комплексно посмотреть на содержание "аутрича" ОБСЕ и его механизмов. Влияние внерегиональных факторов на состояние безопасности в зоне ОБСЕ будет только возрастать. Хотел еще раз подчеркнуть важность восстановления доверия и продвижения к тому сообществу равной и неделимой безопасности, о котором наши лидеры договорились на саммите в Астане в 2010 г. Это, в свою очередь, поможет и урегулированию конфликтов и борьбе с общими угрозами. Надеюсь, что сегодняшняя Конференция и предстоящий СМИД ОБСЕ в Милане будут этому способствовать", - резюмировал замглавы МИД России.